Tesla springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund drei Prozent. Auf 721,19 USD verteuert sich damit der Wert eines Anteilsscheins. Ist das bloß ein Ablenkungsmanöver der Bären oder sind sie wirklich geschlagen?

Anmerkung der Redaktion: Startet Tesla jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Tesla der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Tesla-Analyse einfach hier klicken.

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund sechs Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 764,94 USD ausgebildet. Der Kursverlauf von Tesla verspricht also spannend zu werden.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...