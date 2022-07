DJ Kooperation für die Uranextraktion: Traction Uranium und Saskatchewan Research Council (SRC) unterzeichnen Servicevertrag

DGAP-Media / 2022-07-14 / 07:25

Kooperation für die Uranextraktion: Traction Uranium und Saskatchewan Research Council (SRC) unterzeichnen Servicevertrag

Die Traction Uranium Corp. (ISIN: CA89239Q1081; WKN: A3C8HQ), ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung von Explorationsprojekten in Kanada gerichtet ist, einschließlich seiner beiden Vorzeige-Uranprojekte in der weltbekannten Athabasca-Region, hat einen Rahmen-Servicevertrag mit dem Saskatchewan Research Council (SRC) über die Exploration von ISR (In-Situ-Recovery) bei Uranextraktionsprojekten unterzeichnet.

Der Saskatchewan Research Council, kurz SRC, ist die zweitgrößte kanadische Forschungs- und Technologieeinrichtung. Mit 350 Mitarbeitern, einem Jahresumsatz von USD 137 Millionen und seiner 75-jähriger Erfahrung bietet der SRC seinen 1.500 Kunden in 27 Ländern rund um den Globus Services und Produkte. Unter anderem saniert der SRC gerade mehrere verlassene Uranminenstandorte im Norden von Saskatchewan. Die SRC hilft seinen Kunden dabei Technologieprobleme zu lösen, Verbesserungen vorzunehmen, Chancen zu nutzen, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, die Produktivität zu steigern und neue Märkte zu erschließen. Das umfangreiche Netzwerk der SRC besteht aus versierten Wissenschafts- und Technologieexperten und verfügt über hochmoderne Labore, Einrichtungen und Dienstleistungen.

Lester Esteban, der Chief Executive Officer, kommentierte die Kooperation wie folgt:

"SRC ist schon sehr lange ein Synonym für Bergbau in Saskatchewan und rund um die Welt. Sein Know-how und seine Kompetenz in den Bereichen Bergbau und Uran sind konkurrenzlos und stützen unsere Haupttätigkeiten, also Exploration und Expansion, unterstützt durch Erfahrung und Expertise. Der konventionelle Bergbau umfasst die Lösung des mineralisierten Gesteins aus dem Boden, das Zermahlen, Sortieren und Trennen dessen, was wir wollen, von dem, was wir nicht wollen. Beim Solungsbergbau, auch bekannt als ISL (In-Situ-Laugung) oder ISR (In-Situ-Recovery) wird das Erz im Boden belassen, und die Gewinnung erfolgt durch Lösung der Mineralien, die wir aus dem Erz gewinnen wollen, und Pumpen der Trägerlösung an die Oberfläche zwecks Gewinnung; dies führt zu wenig Beeinträchtigung, und es werden keine Tailings und kein Taubgestein generiert. Gegenüber dem konventionellen Bergbau geht dies mit geringen Kapitalkosten einher, sodass Traction nach der Entdeckung einen wichtigen technologischen Partner hat. Dies unterstützt unsere Pläne, weitere Konzessionsgebiete in Nordamerika zu erschließen."

Mit der sogenannten "In-situ-Recovery" für Uran sollen Lagerstätten abgebaut werden, bei denen eine Minenerschließung entweder aufgrund des geringen Uranvorkommens oder der zu hohen Strahlung schwer zu rechtfertigen ist. Die Technologie kann potenziell auf Bohrungen und Rissbildung zurückgreifen, um einen Durchgang für das Laugungsmittel durch den Erzkörper zu schaffen, um das Uran abzubauen. Dabei wird zumeist die derzeitige Gefriertechnologie eingesetzt, die in "Cigar Lake" von Cameco zur Einkapselung des Erzkörpers für die Urangewinnung genutzt wird. Der spezielle Apparat von SRC nennt sich "Core Flooding Machine". Dieser kann den Druck des Deckgebirges simulieren und während der Gewinnung Druck erzeugen. Die Maschine verwendet Bohrkerne und die Entwicklung von Permeabilitätfür die Uranextraktion. Dabei kann sie die Zeit und die Menge des injizierten Laugungsmittels aufzeichnen und überwachen.

Kernkraft gegen Klimawandel: Uran ist wieder ein Hausse-Markt!

Insbesondere in den letzten Wochen gab es starke Katalysatoren für die fundamentale Unterstützung der Uran-Hausse. Zunächst sorgten die Investitionen der Multimilliardäre Bill Gates und Warren Buffett in diesem Segment für einiges Aufsehen an der Börse, letzte Woche folgte dann die Nachricht, dass das EU-Parlament die Einstufung von Atomkraft (und Erdgas) als "nachhaltig" gebilligt hat. Kein Wunder eigentlich, ist Kernenergie doch praktisch emissionsfrei. Vergleicht man die Kernenergie etwa mit anderen Energiequellen, so schneidet diese aus klimapolitischer Sicht besser ab. Demnach ist die CO2-Bilanz von Atomkraftwerken auf gleicher Stufe mit Windkraftanlagen (11-12 Gramm pro kWh) und besser als Solarpaneles auf Dächern (41 Gramm pro kWh) oder Solarparks (48 Gramm pro kWh). Nicht zu vernachlässigen ist, dass Solar- und Windkraftanlagen wetter- und klimaabhängig sind, wodurch sich Kernkraft als Ersatzenergiequelle eignet. Das sind sehr nachhaltige und überzeugende Argumente, die gerade immer mehr Befürworter finden und Investoren locken.

Krisenzeiten bedeuten immer auch gute Einstiegsoptionen - besonders für zukünftig gewinnbringende Energiesegmente!

Da die Uran-Lobby in den letzten Jahren nicht die beste war und deshalb kaum in die Exploration investiert wurde, entstanden auch so gut wie keine neuen Explorationsziele, geschweige denn Uran-Produzenten. Kein Wunder also, dass der Uranpreis sich im vergangenen Jahr enorm gesteigert hat. Im August stand der Preis noch bei rund 30 Dollar, in den letzten Tagen steht er bei etwa 52 Dollar. Ein zusätzlicher Nachfrageschub dürfte aktuell durch den Beschluss der Europäischen Kommission entstehen - die Investitionsidee könnte also auf längere Sicht sehr rentabel werden, denn auch die Stimmungsindikatoren sprechen für den Uranmarkt.

Wer Trends in den frühen Phasen ihrer Entwicklung identifiziert, kann vorausschauend in Richtung dieser Trends traden. Die beiden Vorzeige-Uranprojekte von Traction Uranium liegen in der weltbekannten "Athabasca-Region" und besitzen schon eine etablierte Infrastruktur: das Projekt "Hearty Bay", das sechs Mineral-Claims mit einer Fläche von etwa 10.604 Hektar umfasst und das Projekt "Lazy Edward", das elf Mineral-Claims mit einer Fläche von etwa 1.828 Hektar umfasst. Wer jetzt in die Traction Uranium Corp. (ISIN: CA89239Q1081; WKN: A3C8HQ) einsteigt, könnte bald schon ausgezeichnete Renditeaussichten haben.

Über Traction Uranium Corp.

Die Traction Uranium Corp. ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das im Bereich der Mineralexploration tätig ist. Das Unternehmen hält eine Beteiligung an der aussichtsreichen "Whitewater Liegenschaft", die sich gerade in der Explorationsphase befindet.

Das Grundstück besteht aus sechs Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von etwa 2.281,72 Hektar in zwei Claim-Blöcken, die als "Whitewater Property North Block" und "Whitewater Property South Block" bezeichnet werden.

Jeder Block besteht aus drei aneinandergrenzenden Claims und befindet sich in der "Slocan Mining Division" (BCGS Map 082K005, NTS Map 082K03E), Kaslo, British Columbia, Kanada. Das Gebiet liegt etwa 26 Kilometer (km) nordöstlich von Kaslo, das wiederum 70 km nördlich von Nelson liegt. Der aktuelle Schwerpunkt von Traction liegt auf der Exploration von zwei Uranlagerstätten im Athabasca-Becken von Saskatchewan in "Lazy Edward Bay" und "Hearty Bay."

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist Bestandteil einer Werbekampagne für das besprochene Unternehmen und richtet sich an erfahrene und spekulativ orientierte Anleger.

Die vorliegende Besprechung von Traction Uranium Corp. darf keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte vorliegen (siehe im Folgenden Abschnitt "Offenlegung von Interessenkonflikten"). Die in den jeweiligen Publikationen von Anleger-Metriken angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen Veröffentlichung.

Die Ersteller der vorliegenden, nicht unabhängigen Finanzanalyse, als auch MIC Market Information & Content Publishing GmbH verpflichten sich, Wertpapiere des analysierten Unternehmens weder zu halten noch in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Aus diesem Grund versichert der Redakteur der Analyse genauso wie MIC Market Information & Content Publishing GmbH als Herausgeber, weder direkt noch indirekt (beispielsweise über friends & family) Aktienpositionen des besprochenen Unternehmens zu besitzen. Darüber hinaus ist die Vergütung des Erstellers der Texte weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze oder Vermögensverwaltungsgebühren gekoppelt.

Weder die MIC Market Information & Content Publishing GmbH noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen), noch Personen, die vor Weitergabe der Analyse Zugang hatten oder haben konnten, sind ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition von über 0,5% des Finanzinstruments, sind am gezeichneten Kapital der Traction Uranium Corp. mit mindestens 5 Prozent beteiligt, waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend, waren Marketmaker oder Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapier-dienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war.

Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können, kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 14, 2022 01:25 ET (05:25 GMT)