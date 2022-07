Die Deutsche Telekom schließt den Verkauf der Funkturm-Tochter ab. Überraschend erhält Brookfield den Zuschlag für 11 Mrd. Euro. Swatch verdient ausgezeichnet. Das 1. Halbjahr wurde mit sehr guten Zahlen abgeschlossen. Hugo Boss hob die Prognose an. Nach einem starken 2. Quartal schaut der Vorstand optimistisch in die Zukunft.Asien entwickelte sich am Donnerstagmorgen zu Beginn sehr freundlich und drehte dann. Die Benchmarks der Region halten sich noch teilweise im Plus und werden dabei von den Gewinnen in Japan und Taiwan angeführt. Auch der Terminmarkt ...

