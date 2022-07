Das österreichische Fondsvolumen der Wertpapier-Verwaltungsgesellschaften ist laut Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften seit Jahresbeginn 2022 um 12,8 Prozent auf rund 190,7 Mrd. Euro gesunken. Der Rückgang des Fondsvolumens ist auf die Börsenentwicklung zurückzuführen. Der Krieg in der Ukraine und die dadurch verursachte Energiekrise haben naturgemäß Auswirkungen auf die Kapitalmärkte. Die Nettomittelzuflüsse betrugen 47,5 Mio. Euro. Die Gesamthöhe der Ausschüttungen betrug in den ersten sechs Monaten 827 Mio. Euro, und die Kursverluste beliefen sich auf rund 27,3 Mrd. Euro. Performancesieger im 1-Jahres-Zeitraum waren Derivatefonds mit einem Plus von rund 14,4 Prozent. Alle anderen Kategorien performten ...

