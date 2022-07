Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Gegen die schwache Stimmung, die in ganz Europa herrschte, konnte sich auch der heimische Markt nicht durchsetzen, für den ATX ging es um 0,5% nach unten, was deutlich besser war als die großen Börsen. Die Telekom Austria hatte am Vorabend Geschäftszahlen vorgelegt, das größte heimische Telekomunternehmen hat im ersten Halbjahr fast 300 Millionen Euro Gewinn ausgewiesen, das war um ein Viertel mehr als im ersten Halbjahr 2021 und deutlich besser, als der Markt erwartet hatte, die Aktie konnte 0,8% zulegen. Semperit konnte ein Plus von 2,8% erzielen und war damit stärkster Titel des gestrigen Handels, das Unternehmen investiert 110 Millionen Euro in die Schlauchproduktion im Werk im tschechischen Odry, ...

