US-Inflationsbericht bekräftigt Sorgen um stärkere Zinsanhebungen. Die Futures auf die US-Indizes fallen am Donnerstag vor Beginn der Berichtssaison. JPMorgan und Morgan Stanley werden vor der US-Eröffnung die Zahlen für das 2. Quartal 2022 veröffentlichen. Am Mittwoch nahm der Verkaufsdruck an den US-Börsen nach den Inflationsdaten für Juni zu. Der Verbraucherpreisindex stieg unerwartet auf über 9%. Dies erhöht den Druck auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...