Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3131 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/70.. Gestern startete die neue Serie "22 Börse People in Summer 22", die Season 1 der Werdegang- und Personality-Folgen ist presented by Management Factory. Erster Interviewter war Florian Heindl (eben Management Factory, Ex-FACC) Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3126/ . Morgen Früh erscheint Folge zwei mit Mike Lielacher. Der ATX TR kassiert indes weitere Watschen, heute verliert voestalpine am stärksten und sogar etwas mehr als Bruttodividendenabschlag von 1,2 Euro, ...

