Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3134 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/71 geht es um den kleinen Verfallstag heute, um einen "Liebesg'schichten und Heiratssachen"-Sager von Ex-Brau-Union-Kommunikationschefin Veronika Fiereder (unisono PR) bzw. was in diesem Zusammenhang Mike Lielacher erspart blieb. Schwerpunkte gibt es rund um Norwegen (Zumtobel, OMV, ÖFB-Damen) und Bonds (OeKB, Best in Parking). Stichwort: Best in Parking gilt ja als Börsekandidat und Anna Vay ist als IR definiert, IR kann man aber auch bei Bondinvestoren anwenden. Weiters: voestalpine ...

