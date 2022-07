Nachlese Podcast Donnerstag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3131 , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - nette KESt-Spende der voestalpine-Aktionäre - Mike Lielacher ist der 2. Börsepeople-Gast in unserer Season 1. Mit dem vielleicht bekanntesten Investmentbanker, den Österreich jemals hervorgebracht hat, verbinden mich grossartige Erinnerungen und Learnings. Lange bleiben wir in diesem Talk in den 80er-Jahren hängen, denn diese waren der Beginn für vieles. Mike spricht offen und gut gelaunt über Erfolge und die grossen Aktien, die er "gemacht" hat, aber auch böse Niederlagen, eigene Investmentstrategie und sehr vieles mehr. https://boersenradio.at/page/podcast/3132 (Der Input von Christian ...

Den vollständigen Artikel lesen ...