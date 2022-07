Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX notiert diese Woche unverändert bei ca. 2.800-Punkten (+0,1%). Die gleitenden Durchschnitte der letzten 50 und 200 Tage verlaufen über Index mit einer klar fallenden Tendenz. Das kurzfristige technische Setup hat sich leicht verbessert. Der MACD auf Tagesbasis hat zum ersten Mal seit Anfang Juni wieder in den positiven Bereich gedreht. Der ADX (Average Directional Index) liegt weiter auf hohen 35 Punkten - das ist das höchste Niveau seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine. Wir gehen davon aus, dass sich der ATX bei 2.800 Punkten stabilisiert und einen Boden findet. Nach unten hin bildet die 2.675-Punkte-Marke eine nennenswerte Unterstützung. Der Index ist aber stark überverkauft. So no- tieren nur noch 8% der Aktien im ATX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...