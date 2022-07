Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Marktbericht, Fr., 18.07.22 - DAX dreht auf +2,7 % - Lufthansa - Umsatzplus 8,5 Mrd. - Regierungskrise ItalienMarktbericht, DAX dreht auf +2,7 % - Lufthansa - Umsatzplus 8,5 Mrd. - Regierungskrise Italien - Echtgeld Depot Besser als erwartet ausgefallene Einzelhandelsdaten in den USA verhindern ein weiteres Abrutschen des Deutschen Aktienindex. Der DAX kann sich vor dem Wochenende auch deshalb stabilisieren, weil die Angst vor einer Rezession der US-Wirtschaft ein wenig von den eigenen Problemen ablenkt, so CMC. Der DAX dreht ins Plus: DAX +2,76?% bei 12.864,72 Punkten. ATX TR: 6.037,49 Diff.% +1,74 %. Die Themen in diesem Podcast: Natürlich Börse" - die Kaufstrategien von Mojmir Hlinka - das ...

