Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Auch die Wiener Börse war zum Wochenausklang stark, der ATX konnte die vier Tage dauernde Negativserie beenden und um 1,7% nach oben klettern, auf Wochensicht bedeutete das aber dennoch einen Rückgang von 1,1%. Trotz schwächelnder chinesischer Konjunkturdaten lag der Wiener Markt von Sitzungsbeginn an klar im Plus, vor dem Hintergrund strenger Corona-Maßnahmen stieg das Wirtschaftswachstum in China im zweiten Quartal nur noch um 0,4 Prozent, im ersten Quartal war die Wirtschaft noch um 4,8 Prozent gewachsen. Im weiteren Verlauf konnte das heimische Börsenbarometer die Kursgewinne halten und teilweise ausbauen, ein kräftiger Schub kam dann noch von einer starken Eröffnung in den USA. Bei den Einzelunternehmen ...

