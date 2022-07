Wohl kaum ein Unternehmen in Deutschland leidet so sehr unter den immer weiter reduzierten Gaslieferungen Russlands wie der Chemie-Riese BASF. Denn die energiehungrige Chemie-Industrie ist in höchstem Maße abhängig von dem Brennstoff. Das Schreckgespenst der ausbleibenden Gaslieferungen trifft BASF entsprechend hart. Dazu kommt jetzt ein weiterer Risikofaktor, der das Unternehmen hart treffen könnte…

Die komplette BASF-Analyse können Sie hier abrufen.

Denn die anhaltende Hitzewelle lässt die Pegelstände der großen Flüsse in Deutschland deutlich sinken. Für BASF ist der Rhein einer der wichtigsten Transportwege überhaupt. Bereits 2018 kam es durch den extrem gesunkenen Wasserstand zu erheblichen Logistikschwierigkeiten.

Dennoch bleiben die Experten vom Analysehaus Jefferies für BASF in ihrer neuesten Studie optimistisch. Analyst Chris Counihan bleibt bei seiner Einschätzung: "Buy". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...