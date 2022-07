Düsseldorf, 18. Juli 2022 - Die Politik in Europa setzt sich ehrgeizige Ziele in Richtung CO2-Einsparungen und auch die Unternehmen erweisen sich zunehmend als treibende Kraft des Klimaschutzes. Auch die Nachfrage der Industrie nach Erneuerbaren Energien wächst rasant. "So haben wir gerade einen Automobilzulieferer beim Einstieg in die Windkraft beraten", sagt Markus W. Voigt, CEO der aream Group. Als Ergebnis konnten Mitte Juli Verträge zum Kauf von zwei Windparks mit jeweils zwei Turbinen unterschrieben ...

