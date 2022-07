Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3143 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/72 geht es um eine Reaktion eines Hörers auf einen möglichen Best in Parking Börsegang. Er meinte, er habe "Best in Parkring" gehört und an Wolfgang Matejka, der ja mit Matejka & Partner und der Wiener Privatbank am Parkring arbeitet, gedacht. Weiters: Ein mit 224 Mio. volumensmässig schwacher Verfallstag, dafür ein Wow an die Erste Group insgesamt, wo die Post vorne bleibt, eine Koop. der FACC, eine Einschätzung des CPI-Angebots für S Immo. Und im Abspann mit ...

