Gewinne von Goldman Sachs und Bank of America brechen ein >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » wikifolio whispers p.m. zu PayPal, ... » wikifolio whispers a.m. McDonalds, ... US-Großbank: Gewinne von Goldman Sachs und Bank of America brechen ein Das Handelsgeschäft ist im zweiten Quartal überraschend stark gewesen. Die Schwächen im Investmentbanking konnte es jedoch nicht kompensieren.

