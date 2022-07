Nordex spielt heute seine ganze Stärke aus und beginnt die Sitzung mit einem massiven Anstieg. Das Kurstableau weist nämlich ein Plus von rund zwei Prozent aus. Mit diesem Kurssprung kostet das Papier nun 8,43 EUR. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Nordex-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Nordex der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nordex-Analyse einfach hier klicken.

Die Charttechnik ist auch nach einem solchen Zwischenspurt noch nicht über den Berg. Da eine wichtige Haltezone quasi jederzeit unterboten werden kann. Diese Grenze ist bei 7,48 EUR zu finden. Börsianer sollten daher Nordex in den nächsten Tagen genau unter die Lupe nehmen.

Wer als Anleger eher von fallenden Kursen ausgeht, könnte diese Rallye zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...