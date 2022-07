Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Auch am Wiener Markt ist die Erholung weitergegangen, der ATX konnte an die Aufschläge vorm Freitag anknüpfen und einen weiteren Zuwachs von 1,3% erzielen. Allerdings rechnen Experten damit, dass die Schwankungen am Markt weiter bestehen bleiben, als Unsicherheitsfaktoren werden neben der Regierungskrise in Italien auch die Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1 genannt, die diese Woche zu Ende gehen werden, fraglich bleibt aber, ob dann wieder russisches Gas nach Europa fließen wird. Ansonsten blieb die Meldungslage sowohl zur konjunkturellen Entwicklung als auch zu den einzelnen Titeln überschaubar, die Erste Bank reduzierte das Kursziel für Amag von 38,6 Euro auf 29,0 Euro, behielt aber die Einstufung ...

