Die Stimmung an den US-Börsen hat sich zu Wochenbeginn verschlechtert. Anleger warten nach der gestrigen bärischen Umkehr an der Wall Street auf die US-Wohnungsmarktdaten für Juni und die Quartalszahlen von Johnson & Johnson, Lockheed Martin und Netflix. Die Futures auf den S&P 500 werden in einer engen Range von weniger als 20 Punkten gehandelt. Am Montag schwächelte das US-Börsenbarometer in der Nähe des 50%-Retracements ...

