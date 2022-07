Triller fordert jeden Amerikaner auf, TikTok noch heute zu löschen, und die US-Regierung, direkte und überfällige Maßnahmen zum Verbot von TikTok zu ergreifen

LOS ANGELES, July 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Triller fordert CFIUS, Präsident Joe Biden, den Kongress und das Verteidigungsministerium auf, TikTok zu verbieten, und bezeichnet es in einem offenen Brief von Mahi De Silva, CEO und Chairman von Triller, als die größte aktuelle Sicherheitsbedrohung für Amerika.



Als CEO eines globalen Unternehmens, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Creators dabei zu helfen, ihr Schicksal in der Creator Economy selbst in die Hand zu nehmen, indem es transformative adaptive Technologien einsetzt, schließe ich mich einem wachsenden Chor von gewählten Vertretern, Regulierungsbehörden, Geheimdienstmitarbeitern, anderen globalen Führungskräften und Verbrauchern an, die das Ausmaß der verheerenden Auswirkungen von TikTok auf unsere Gesellschaft erkennen. Von führenden Vertretern unserer Geheimdienste bis hin zu den vielseitigsten und am besten vernetzten Technologiejournalisten - sie alle sehen viele Gefahrenzeichen. Alle amerikanischen Eltern müssen sich fragen, was diese Social-Video-App über ihre Kinder weiß und wie diese Signale genutzt werden, um einen tieferen Einblick in den Standort, die Vorlieben und die Gewohnheiten der Eltern und der gesamten Familie zu erhalten. Die Unmengen von Daten, die von amerikanischen TikTok-Nutzern gesendet werden, beginnen mit Content-Präferenzen und Standortinformationen, die schnell zur Bestimmung von Hausbesitz, Arbeits- und Urlaubszeiten und einer Vielzahl von viel detaillierteren Daten über jeden Aspekt unseres amerikanischen Lebens führen können.

Heute rufen wir alle Amerikaner dazu auf, TikTok sofort von ihren Geräten zu entfernen. Außerdem fordert Triller die US-Regierung auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen und TikTok und seine chinesische Muttergesellschaft ByteDance zu verbieten. Noch nie stand mehr auf dem Spiel als heute.

Professor Scott Galloway veranschaulicht dies in seinem jüngsten Artikel, TikTok: Trojan Stallion (TikTok: Trojanisches Pferd):

"Die chinesische Regierung ist befugt, jederzeit auf die Daten privater Unternehmen zuzugreifen. Eine Vielzahl von Gesetzen macht dies möglich, darunter das Gesetz zur Wahrung von Staatsgeheimnissen: Wer im Verdacht steht, sensible staatliche Informationen zu beherbergen, muss Zugang gewähren. Der Staat beteiligt sich mit kleinen Anteilen, den so genannten Golden Shares von internen TikTok-Meetings, die bestätigen, dass das chinesische Management von ByteDance ungehinderten Zugang zu den Daten von TikTok hatte. Ein TikTok-Manager bezieht sich auf einen technischen Mitarbeiter in Peking, den so genannten ‚Master Admin', der ‚Zugriff auf alles hat'."

Dies führt zu einigen heftigen Bedenken rund um TikTok in den Vereinigten Staaten.

Die KI-Systeme, die für die Empfehlung von Kurzvideos verantwortlich sind, werden ausgeweitet, um sich auf den elektronischen Handel und die damit verbundene Lieferkette auszuwirken, was wiederum die Zukunft des amerikanischen Handels prägen und beeinflussen wird. Das in chinesischem Besitz befindliche ByteDance und sein Vertreter in den USA, TikTok, haben bereits den Löwenanteil der digitalen Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Amerikaner verbringen täglich bis zu 90 Minuten damit, durch Inhalte zu blättern, die von einer KI empfohlen wurden - dies ist weit mehr als die Zeit, die sie auf Plattformen wie Google, Facebook oder Amazon verbringen.

Noch wichtiger ist, dass unsere Sorgen als Amerikaner über unser Portemonnaie hinausgehen und das Rückgrat unserer Gesellschaft betreffen sollten: die repräsentative Demokratie und die Redefreiheit. Die von dem chinesischen Unternehmen ByteDance gesteuerten und über TikTok verbreiteten KI-Systeme sind das ultimative Instrument zur Beeinflussung unserer Jugend durch die Gestaltung von Inhalten und Wahrnehmungen, die pro-chinesische Absichten fördern.

Es ist deutlich, dass im Technologie-Lexikon von TikTok und seiner chinesischen Muttergesellschaft ByteDance für "Signal-Rausch-Verhältnis" die Betonung auf "Signal" liegt. Es ist unvermeidlich geworden, dass die übermächtige Position von TikTok auf dem Markt nicht nur eine Bedrohung für das Creator-Ökosystem darstellt, sondern eine Bedrohung für unsere gesamte Wirtschaft ist, weil sich die chinesischen Eigentümer nicht an die gleichen Regeln halten müssen wie andere Plattformen in diesem Bereich. Diese gegenwärtigen und zukünftigen Gefahren bedrohen die gesamte amerikanische Innovationswirtschaft.

Wir verstehen, dass einige einwenden mögen, dass Google, Facebook und Triller auch eine Vielzahl von digitalen Sandkörnern über die Nutzer sammeln, aber wie jedes andere US-Unternehmen auch unterliegt Triller den Gesetzen der Vereinigten Staaten. Es mag für ein Unternehmen praktisch erscheinen, ein Verbot des größten Unternehmens in seinem Bereich zu fordern. Aber im Kern geht es bei Triller darum, Creators die vollständige Kontrolle über ihre Inhalte und ihre Fan-Daten zu geben - und letztendlich … die vollständige Kontrolle über ihr Schicksal.

Wie Professor Galloway zu Recht feststellte, haben wir als Gesellschaft einen ausländischen Akteur willkommen geheißen, der unsere Kinder verführt und diesen Markt beherrscht, und wir haben dies ohne Widerspruch getan.

Triller ist der Ansicht, dass dies ein Ende haben muss.

Während Triller expandierte, um die Plattform für Creators aufzubauen und den Grundstein für seine einzigartige Creator Platform zu legen, haben wir ein viel tieferes Verständnis für die Creator Economy entwickelt. Durch unsere Beobachtungen, die mehr als 175 Milliarden Social-Media-Inhalte pro Quartal und mehr als 2 Millionen Urheber und 25.000 Marken umfassen, haben wir festgestellt, dass TikTok die Inhalte und Beiträge von schwarzen Creators unterdrückt und diese Inhalte für sein Publikum unsichtbar macht. Es ist unbestreitbar, dass der von ByteDance entwickelte KI-Algorithmus von TikTok das ultimative Propagandawerkzeug ist - und das ist der Grund, warum Indien die App für seine Bürger verboten hat. Ein weiteres Beispiel ist die Rolle von TikTok bei den jüngsten philippinischen Wahlen für Bongbong Marcos, wie Bloomberg berichtete. Der Artikel, der TikTok fachkundig die Schuld an der Umschreibung der philippinischen Geschichte zuweist, sollte auch ein klarer Aufruf an jeden von uns sein, zu verstehen, dass genau dieser Mechanismus auch bei uns abläuft.

Es besteht kein Zweifel, dass TikTok eine zentrale Rolle bei der Ermöglichung von Überwachungsnetzwerken innerhalb und außerhalb Chinas spielt. Die Möglichkeiten, mit denen diese Technologien auf unser Leben zugreifen können, sind nahezu unbegrenzt. Dies ist eine eindeutige und gegenwärtige Gefahr und eine Frage der nationalen Sicherheit.

Sehen Sie sich den Umfang der Daten an, auf die TikTok Zugriff hat und die es versteht. Kombinieren Sie dies dann mit den allgemeineren Bedenken, die unsere Politiker, Geheimdienste und Wirtschaftsführer äußern - wo es Rauch gibt, gibt es auch Feuer.

Triller löst heute den Feueralarm aus.



Wir haben keine Zeit zu verlieren.



Triller, die Plattform von Creators für Creators, hat ein Netz von Services und Produkten aufgebaut, die sich an den Bedürfnissen der Creators orientieren. Es hat ein revolutionäres Ökosystem geschaffen, das die unmittelbaren und langfristigen Bedürfnisse derjenigen erfüllt, die ihre Leidenschaften mit der Welt teilen möchten. Während wir uns auf die Creators und die Zukunft der Creator Economy konzentrieren, glauben wir, dass die Zukunft der amerikanischen Innovation gefährdet ist, weil wir dieser Bedrohung, die buchstäblich in unseren Händen liegt, weiterhin gleichgültig gegenüberstehen.

Schließen Sie sich uns heute an und werden Sie aktiv. Schließen Sie sich uns und allen klar denkenden, freiheitsliebenden Amerikanern an, die an freie Märkte, kreative Freiheit, Innovation und eine Zukunft glauben, in der wir unser Leben ungehindert von dunklen Kräften gestalten können.

Mahi de Silva

CEO

Triller, Inc.

TikTok ist ein trojanisches Pferd der chinesischen kommunistischen Partei, das als App für Kurzvideos getarnt ist und das 80 Prozent der amerikanischen Kinder auf ihr Mobiltelefon heruntergeladen haben. Es kann alle Aspekte des Telefons sowie Informationen des Besitzers und der ihm nahestehenden Personen lesen, herunterladen, beobachten, kopieren, verfolgen und kontrollieren und die Informationen an Amerikas größten Feind, die Kommunistische Partei Chinas, weiterleiten. Täuschen Sie sich nicht, TikTok ist kein Spielzeug, sondern eine der fortschrittlichsten Kriegswaffen, die je in Amerika eingefallen ist.