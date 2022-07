Dow Chemical spielt heute seine ganze Stärke aus und beginnt die Sitzung mit einem massiven Anstieg. Denn der Kurs liegt derzeit rund vier Prozent im Plus. Einen Spitzenplatz bei den Tagesgewinnern hat der Titel damit sicher. War das der Auftakt einer neuen Rallye oder nur ein kurzes Aufbäumen?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Dow Chemical der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Dow Chemical-Analyse einfach hier klicken.

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Weil dieses Plus der Aktie zu einem mächtigen Schritt zur nächsten technischen Hürde verhilft. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund acht Prozent zum Monatshoch. Der Hochpunkt liegt bei 56,68 USD. Die Spannung ist also förmlich zu greifen.

Langfristig orientierte Anleger kämpfen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...