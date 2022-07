HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3149 Susanne Lederer-Pabst ist der 4. Börsepeople-Gast in unserer Season 1 und zugleich der Coverstar der 66. Ausgabe (Juli 2022) unseres Printprodukts Börse Social Magazine. Sie ist das Gesicht von Impact Investing in Österreich, verfügt über mehr als 20 Jahre Anlageerfahrung, einschließlich Positionen in Verwaltungsräten und Anlagekomitees. Vor der Gründung ihrer Firma Dragonfly Finance war sie Leiterin Österreich Sales bei Fidelity Investments International, Boardmember bei der Fondsfabrik und Portfoliomanagerin bei Volksbanken Invest. Susanne ist Mitglied der CFA Society, des Finance Clubs Austria und der VAIÖ in Österreich bzw. tritt auch als neutrale, vom Gericht beeidete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...