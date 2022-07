Original-Research: ad pepper media International N.V. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V.

Unternehmen: ad pepper media International N.V.

ISIN: NL0000238145



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 20.07.2022

Kursziel: 4,40 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 4,60 auf EUR 4,40.



Zusammenfassung:

ad pepper media International (APM) hat vorläufige Zahlen für Q2/22 veröffentlicht, die nahe an unseren Prognosen und deutlich unter den Vorjahreszahlen liegen. Der Konzernumsatz ging im Jahresvergleich um 10% auf EUR5,9 Mio. zurück, und das Konzern-EBITDA sank von EUR1,04 Mio. in Q2/21 auf EUR-0,19 Mio. (FBe: EUR-0,07 Mio.), was vor allem auf schwächere Webgains-Zahlen zurückzuführen ist. Webgains ist von der Schwäche seines Hauptmarktes, Großbritannien, betroffen. Das Management konzentriert sich daher auf die Verbesserung von Umsatz und Ergebnis in Großbritannien. Aufgrund des schwierigen makroökonomischen Umfelds erwartet das Management, dass der Umsatz in Q3/22 in etwa auf dem Niveau von Q2/22 liegen wird, bei einem leichten Rückgang der Betriebskosten q/q. Dies deutet auf ein leicht besseres Ergebnis q/q hin. Angesichts ihrer starken Bilanz ist APM gut darauf vorbereitet, den Konjunkturabschwung zu überstehen, der neue Geschäftsmöglichkeiten bieten könnte, wenn Wettbewerber ihr Produktangebot zurückfahren oder sich aus regionalen Märkten zurückziehen. Wir halten an unserer Umsatzprognose für das Gesamtjahr fest, senken jedoch unsere EBITDA-Schätzung geringfügig, um die etwas schwächer als erwarteten Q2-Ergebnisse zu berücksichtigen. Ein aktualisiertes DCF-Modell führt zu einem Kursziel von EUR4,40 (zuvor: EUR4,60). Wir bestätigen unser Kaufen-Rating.







First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 4.60 to EUR 4.40.



Abstract:

ad pepper media International (APM) has published preliminary Q2/22 figures which are close to our forecasts and significantly below the prior year figures. Group revenue declined 10% y/y to EUR5.9m and group EBITDA fell from EUR1.04m in Q2/21 to EUR-0.19m (FBe: EUR-0.07m) due mainly to weaker Webgains figures. Webgains has been hit by the weakness of its main market, the UK. Management is thus focusing on improving sales and earnings in the UK. Due to the difficult macroeconomic environment management expects Q3/22 revenue to be roughly on par with Q2/22 with a slight decline in operating costs q/q. This indicates slightly better earnings q/q. Given its strong balance sheet, APM is well prepared to weather the business cycle downturn, which may offer new business opportunities if competitors streamline their product offering or exit regional markets. We stick to our full-year revenue forecast but lower our EBITDA estimate slightly to reflect the slightly weaker than expected Q2 earnings. An updated DCF model yields a EUR4.40 price target (previously: EUR4.60). We reiterate our Buy rating.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



