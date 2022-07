Für die Aktie Paypal stehen per 19.07.2022, 03:40 Uhr 76.49 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Paypal zählt zum Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen". Unser Analystenteam hat Paypal auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt. 1. Branchenvergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...