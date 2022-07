DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:15 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.929,00 -0,2% -17,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.257,75 -0,1% -24,9% Euro-Stoxx-50 3.574,20 -0,4% -16,9% Stoxx-50 3.549,20 -0,4% -7,1% DAX 13.256,18 -0,4% -16,6% FTSE 7.278,94 -0,2% -2,2% CAC 6.182,34 -0,3% -13,6% Nikkei-225 27.680,26 +2,7% -3,9% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 152,02 +0,92 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 1,20 -0,07 +1,38 US-Rendite 10 J. 2,97 -0,05 +1,46 YTD zu Vortagsschluss

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 102,73 104,22 -1,4% -1,49 +42,3% Brent/ICE 105,96 107,35 -1,3% -1,39 +41,5% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 161,80 154,60 +4,8% 7,34 +41,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.708,36 1.711,75 -0,2% -3,40 -6,6% Silber (Spot) 18,81 18,75 +0,3% +0,06 -19,3% Platin (Spot) 877,75 878,00 -0,0% -0,25 -9,6% Kupfer-Future 3,36 3,29 +2,1% +0,07 -24,4% YTD zu Vortagsschluss

Rezessionssorgen drücken erneut die Ölpreise. Der Markt bewege sich aktuell im Spannungsfeld aus der Befürchtung einer möglicherweise konjunkturbedingt zurückgehenden Nachfrage und einem knappen Angebot, heißt es. Analysten gehen jedoch mehrheitlich davon aus, dass die Nachfrage auch bei einem schwächeren Wirtschaftswachstum relativ hoch bleibt. Sowohl die Internationale Energie-Agentur als auch die Opec hätten ihre Nachfrage-Prognosen nur geringfügig gesenkt.

AUSBLICK AKTIEN USA

Zur Wochenmitte dürfte es an den US-Börsen weiter aufwärts gehen, wenn auch nicht mehr so rasant wie am Dienstag, als unbestätigte Berichte über eine Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen über die Pipeline Nordstream 1 die Furcht vor einer Energiekrise in Europa linderten. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine gut behauptete Eröffnung an der Wall Street an.

Ermutigende Quartalsausweise einiger bedeutender Unternehmen lindern Rezessionsängste. Die hohe Inflation und ihre Bekämpfung durch die US-Notenbank bleiben gleichwohl zentrale Themen. Spekulationen auf eine Zinserhöhung um 100 Basispunkte, die in der vergangenen Woche zeitweise die Gemüter erhitzt hatten, sind zwar inzwischen weitgehend aus dem Markt verschwunden, ein Zinsschritt um 75 Basispunkte gilt aber als ausgemacht. Anleger sorgen sich, dass die Federal Reserve durch ein zu rigides Vorgehen die Wirtschaft abwürgen könnte.

An Konjunkturdaten stehen nur die Verkäufe bestehender Häuser aus dem Juni zur Veröffentlichung an. Dafür müssen sich die Anleger mit einer Reihe von Quartalsausweisen befassen. Hier hat vor allem Netflix (vorbörslich +7,2%) positiv überrascht. Der Streaming-Anbieter hat zwar im zweiten Quartal Abonnenten verloren, aber längst nicht so viele wie befürchtet. Zahlen kommen überdies vom Pharmakonzern Abbott Laboratories, dem Versicherer Elevance Health, dem Börsenbetreiber Nasdaq und dem Ausrüster der Ölindustrie Baker Hughes. Nach der Schlussglocke werden Tesla, Alcoa, Qualtrics und United Airlines über den Geschäftsverlauf berichten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q

22:05 US/Qualtrics International Inc, Ergebnis 2Q

22:07 US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q

22:30 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juli (Vorabschätzung) PROGNOSE: -24,5 zuvor: -23,6 - US 16:00 Verkauf bestehender Häuser Juni PROGNOSE: -0,9% gg Vm zuvor: -3,4% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - Der steile Anstieg vom Vortag erfordere eine Atempause, heißt es im Handel. Generell zeigt sich aber Erleichterung über die vermutete Wiederaufnahme der russischen Gaslieferungen. CMC Markets bemerkt dennoch, die Situation sei "genauso verfahren" wie vor den Spekulationen. "Auch wenn der GAU vorerst ausbleiben dürfte, bedeutet das nicht, dass sich die deutsche Wirtschaft nun wieder auf dem aufsteigenden Ast befindet", sagt Analyst Jochen Stanzl. Die Liste an Unwägbarkeiten sei zu lang, um einen nachhaltigen Aufschwung zu ermöglichen. Etwas in den Hintergrund treten zunächst Inflationssorgen. Die deutschen Erzeugerpreise sind im Juni weniger stark gestiegen als im Vormonat und weniger deutlich als erwartet. In den Fokus tritt nun die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am morgigen Donnerstag. Italienische Staatsanleihen reagieren positiv auf die Ausführungen von Ministerpräsident Mario Draghi vor dem italienischen Parlament. Draghi strebt eine Fortsetzung seiner bisherigen Regierung an. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel daraufhin um 14 Basispunkte auf 3,28 Prozent. Der Aktienmarkt in Mailand zeigt sich derweil wenig bewegt. Angesichts der Entspannung der Gas-Liefersorgen werden vor allem konjunkturzyklische Aktien als Gewinner gesehen. Nach der Vortagsrally geben gleichwohl beispielsweise Chemiewerte nach (-0,1%). Hier drückt auch das Minus von Akzo Nobel von 2,5 Prozent. Bei dem Unternehmen machten sich höhere Kosten negativ in den Zweitquartalszahlen bemerkbar. Uniper setzen die kräftige Erholung mit plus 14 Prozent fort. "Sollte das russische Gas wieder fließen und die Einkaufspreis zurückgehen, dürfte der Kurs weiter hohes Erholungspotenzial haben", so ein Marktteilnehmer. Dazu helfen Berichte über eine anstehende Sicherung der Liquidität durch den Staat dem Kurs. Die Aktie der Mutter Fortum gewinnt 2,0 Prozent. Continental (-0,3%) hat im zweiten Quartal etwas mehr umgesetzt und operativ verdient als erwartet, bemängelt wird an der Börse allerdings die Entwicklung im Cashflow. ASML (-0,5%) hat den Umsatzausblick gesenkt. Kaum für Kursbewegung sorgen neue Zahlen des Autozulieferers Hella (-1%). Sie sind laut Citigroup etwas schwächer als erwartet ausgefallen. Der Kurs der Mutter Faurecia gibt ebenfalls leicht nach.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:37 Di, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0206 -0,2% 1,0232 1,0239 -10,2% EUR/JPY 141,01 -0,2% 141,26 141,10 +7,7% EUR/CHF 0,9902 -0,1% 0,9920 0,9913 -4,6% EUR/GBP 0,8514 -0,1% 0,8527 0,8515 +1,3% USD/JPY 138,16 -0,0% 138,29 137,81 +20,0% GBP/USD 1,1989 -0,1% 1,1998 1,2025 -11,4% USD/CNH (Offshore) 6,7585 +0,2% 6,7565 6,7469 +6,4% Bitcoin BTC/USD 23.752,92 +0,4% 23.635,89 22.818,02 -48,6%

Der Euro geht auf dem an den Vortagen deutlicher erhöhten Niveau um. Mit Blick auf am Vortag aufgekommene Gerüchte, die EZB würde doch - entgegen bisherigen Beteuerungen - erwägen, den EZB-Einlagensatz um 50 Basispunkte (statt 25 Basispunkte) anzuheben, spricht Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank von einem deutlich Euro-positiven Signal. Mit den Gerüchten hätten sich nämlich die EZB-Markterwartungen über die gesamte Kurve nach oben verschoben. Nicht nur das Timing, sondern auch das Ausmaß der Zinserhöhungen würden neu bewertet. Sollten es dennoch nur 25 Basispunkte werden, befürchte er große Enttäuschung für den Euro. Jetzt, wo 50 Basispunkte in der Diskussion seien, müsste ein 25-Basispunkte-Schritt nämlich als eine Entscheidung interpretiert werden, mit der die EZB bewusst und absichtlich die Markterwartung enttäuschen würde. Das wäre Euro-schädlicher, als wenn es nie diese Erwartung gegeben hätte.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Angetrieben von sehr positiven Vorgaben der Wall Street ging es zur Wochenmitte an den ostasiatischen Aktienmärkten nach oben. Vom erhöhten Risikoappetit der Anleger profitierten vor allem die Technologiewerte. Es werde nun gespannt auf den Verlauf der Berichtssaison in Asien gewartet und darauf, welche Auswirkungen gestiegene Energiepreise und Lieferkettenprobleme auf die Unternehmensgewinne hätten, hieß es. Die Anleger könnten in nächster Zeit aber eine abwartende Haltung einnehmen, da sich die wirtschaftliche Wiederbelebung weiter in einem langsameren Tempo vollzieht, so IG-Marktstratege Yeap Jun Rong. Die People's Bank of China (PBoC) hat derweil im Umfeld weltweit steigender Leitzinsen wie erwartet ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Auch das stützte die Stimmung tendenziell. Das kräftigste Plus verzeichnete der Nikkei-225. Auch hier waren es vor allem die Halbleiter- und Technologiewerte, die den Markt antrieben. So stiegen Tokyo Electron um 4,9 Prozent und Renesas Electronics um 4,4 Prozent. In Seoul waren KB Financial Group (+4,8%) und Hana Financial Group (+2,7%) gesucht. Die Unternehmen werden am Donnerstag und Freitag Quartalszahlen bekannt geben. Dagegen fielen die

