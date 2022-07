Nachlese Podcast Montag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3147 , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - in Folge S2/73 war Börse-CEO Christoph Boschan zu Gast, der am Montag auch über seinen Werdegang im Rahmen von http://www.boersenradio.at/people sprechen wird. Es prallte ein Fan des Tagesgeschäfts (ich) auf einen Fan des langfristigen Investments (Christoph). Mit jeweils Verständnis gegenseitig. - Strabag schaut auf CPI Property: Das ist so gemeint, dass die Strabag von einem ATX-Aus der S Immo profitieren können, sollte es hohe Annahmequote geben und rasch gehen. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.07.)

