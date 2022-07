Allen Grund zur Freude haben heute Roblox-Aktionäre. Der Kurs verzeichnet schließlich ein Plus von rund drei Prozent. Damit notiert der Wert nun bei 41,03 USD. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Roblox-Analyse einfach hier klicken.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund acht Prozent für neue Monatshochs. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 44,50 USD ausgebildet. Für Roblox geht es jetzt also um die Wurst!

Anleger, die bei Roblox eher fallende Kurse setzen, haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...