Hochstimmung herrscht heute bei den Aktionären von Mattel. So schießt die Aktie um rund vier Prozent nach vorne. Nach diesem Anstieg kostet das Papier nun 23,44 USD. Haben die Bullen damit den Grundstein für weitere Kursgewinne gelegt?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Mattel der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Mattel-Analyse einfach hier klicken.

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund zwei Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 23,90 USD. Für Mattel geht es jetzt also um die Wurst! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...