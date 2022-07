ALLGEMEIN Gaslieferung durch Pipeline Nord Stream 1 läuft wieder an - Angekündigte Gasmenge laut Netzagentur-Chef reduziert KSC KPS steigert Umsatz im dritten Quartal 2021/2022 um 9,5% LHA Streikgefahr bei Lufthansa: Piloten leiten Urabstimmung ein SAP SAP senkt Ausblick für oper. Ergebnis wegen Ukraine und Lizenzschwäche - will weitere Aktien für 500 Mio zurückkaufen SAP-Tochter Qualtrics kappt Jahresprognose - Verlust im Quartal SRT3 Sartorius bestätigt nach gutem Halbjahr Prognose - Auftragseingang gibt Anlass zur Sorge VTWR Vantage Towers erlöst wie erwartet mehr und hält an Jahreszielen fest Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...