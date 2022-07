HelloFresh -4.74% Schlingel (SCHLING): Hello Fresh - einer der deutschen Hype-Werte - hat in den letzten Wochen und Monaten eine lange Talfahrt hinter sich (aktuell ein Jahr minus 63 Prozent und vom Allzeithoch noch etwas mehr) und legt trotzdem immer wieder atemberaubende Rebounds hin, an denen sie am Tag teilweise zweistellig steigen. Wie sinnlos das ist und wie substanzlos, sieht man wieder am heutigen Tag: HelloFresh senkt seine Jahresziele und die Aktie schmiert mit Schlusskurs um 8 Prozent ab. Am Morgen hatte sie dagegen noch mit 8 Prozent im Plus gelegen! - Innerhalb des Tagesverlaufes schmierte sie dann sogar teilweise über 10 Prozent ab. Und das, obwohl sie eigentlich besser als erwartete Quartalszahlen bekannt gegeben haben - gleichzeitig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...