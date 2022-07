Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S2/74: AT&S, Bank Austria top, Andreas Bierwirth Do&Co-Influencer + Gewinnspiel Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/74 geht es um die aktuelle AT&S-Stärke, Lob für UBM und Bank Austria, keine Kritik an Libro, Dazu Andreas Bierwirth als Do&Co-Influencer, Rupert Brix, ein Andritz-Auftrag, eine PwC-Studie und ein Gewinnspiel: Wer meinen Gast (eine bekannte Kapitalmarktexpertin) einer künftigen Folge für http://www.boersenradio.at/people nach meinem holprigen Start ...

