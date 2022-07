Eine echte Krise durchlebten heute Nordex-Aktionäre. Immerhin wird die Aktie mit einem Minus von rund sechs Prozent abgestraft. Damit verbilligt sich der Wert jetzt auf nur noch 8,18 EUR. Steht uns hier jetzt eine Krise ins Haus?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Nordex, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Nordex der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nordex-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Dämpfer bedeutet dunkle Wolken am Chart-Himmel. Denn bis zur nächsten wichtigen Haltezone fehlt nicht mehr viel. Ein weiterer Rutsch von rund neun Prozent würde bedeuten, dass die Aktie auf den tiefsten Stand der vergangenen vier Wochen fällt. Bei 7,48 EUR liegt dieser markante Punkt. Spannung ist also in jedem Fall geboten.

Der 200er-Durchschnitt verläuft momentan bei 13,50 EUR. Für Nordex gelten demnach langfristige Abwärtstrends. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...