Um 11:02 liegt der ATX TR mit +0.46 Prozent im Plus bei 6221 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -20.74% ytd). Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +1.07% auf 33.05 Euro, dahinter Österreichische Post mit +1.00% auf 27.675 Euro und Zumtobel mit +0.97% auf 6.785 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13183 ( -0.17%, Ultimo 2021: 15884, -17.00% ytd). Beim 12. Aktienturnier by IRW-Press haben wir heute Tag 4 von 5 im Viertelfinale. Zwischenstände unter http://www.boerse-social.com/tournament . Aktuell sekkiert Andritz die Post in einem hochkarätigen Duell stark. Beide hatten das Turnier bisher je 1x gewonnen. Auch die VIG, ebenfalls mal Sieger, ist noch im Rennen. Hier alle historischen Sieger in der Reihenfolge der Turniere, nur Palfinger hat bisher 2 Siege: FACC, Post, Mayr-Melnhof, ...

