BMF-Monatsbericht: 26,3 Prozent mehr Steuereinnahmen /BdSt-Appell an die Politik Kräftiger Anstieg der Steuereinnahmen im Juni: Bund und Länder haben im Vergleich zum Vorjahresmonat nun 26,3 Prozent mehr Geld eingenommen - dies entspricht einem Plus von 19,4 Milliarden Euro! Wie das Bundesfinanzministerium heute mitteilte, beliefen sich die Einnahmen im Juni 2022 auf gut 93 Milliarden Euro. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres wuchs das Steueraufkommen laut BMF-Monatsbericht um 17,5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...