Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Zulegen konnte der heimische Markt, der ATX kletterte um 0,6% nach oben. Etwas Erleichterung kam neben der Entscheidung der EZB beim Thema Gas, nach der der Wartung von Nord Stream 1 ist die Gaslieferung durch die von Russland nach Deutschland verlaufende Gaspipeline wieder angelaufen. Stark waren gestern vor allem die heimischen Bankentitel, allen voran die Bawag. Das Unternehmen hat gestern Geschäftszahlen vorgelegt, die Bank hat im ersten Halbjahr 2022 einen Nettogewinn von 245 Millionen Euro erwirtschaftet und damit rund ein Viertel mehr als in der Vorjahresperiode, insgesamt lag das Ergebnis leicht über den Erwartungen, für die Aktie ging es um 6,4% nach oben, was gleichzeitig den Spitzenplatz in der Kursübersicht ...

