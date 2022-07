Andritz erhielt von Guangxi Sun Paper Co., Ltd. den Auftrag zur Lieferung von vier Stoffaufbereitungssystemen für die Tissuemaschinen PM 9 bis 12 in Beihai, Provinz Guangxi, China. Die Inbetriebnahme ist für das dritte bzw. vierte Quartal 2022 geplant.Andritz ( Akt. Indikation: 42,70 /42,76, 1,88%) (Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.07.)

Den vollständigen Artikel lesen ...