DJ WOCHENVORSCHAU/25. bis 31. Juli (30. KW)

=== M O N T A G, 25. Juli 2022 06:50 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 1H *** 07:00 NL/Philips NV, Ergebnis 2Q, Eindhoven 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1Q, Dublin 07:00 FR/Faurecia SA, Ergebnis 1H, Nanterre 08:00 DE/Auftragseingang Bauhauptgewerbe Mai 08:00 DE/Atoss Software AG, Ergebnis 1H, München *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 1Q, Newbury *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juli 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:00 GB/Linde plc, HV, London *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Juli D I E N S T A G, 26. Juli 2022 03:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 1Q *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 2Q, Zürich 07:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 1H, Frankfurt 07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Ergebnis 1H 07:25 FR/Remy Cointreau SA, Umsatz 1Q, Cognac 08:00 DE/Wintershall Dea AG, Ergebnis 2Q (08:30 Videokonferenz) *** 08:00 GB/Unilever plc, Ergebnis 1H, London 08:00 GB/Easyjet plc, Trading Update 3Q, Luton *** 10:00 EU/Sondersitzung der Energieminister zur Gasversorgung, Brüssel *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q, Detroit 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q, Atlanta *** 12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 2Q, Boston *** 12:30 US/3M Co, Ergebnis 2Q, St. Paul *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q, Atlanta 12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 2Q, Waltham *** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q, Oak Brook *** 15:00 US/IWF, Update zum World Economic Outlook (WEO) *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juli *** 16:00 US/Neubauverkäufe Juni *** 17:45 FR/LVMH, Ergebnis 1H, Paris 17:45 FR/Michelin, Ergebnis 1H, Clermont-Ferrand *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 2Q, Frankfurt *** 22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 4Q, Redmond 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q, Dallas *** 22:05 US/Alphabet Inc, Ergebnis 2Q, Mountain View *** 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 2Q, Deerfield *** 22:09 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q, Foster City 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) M I T T W O C H, 27. Juli 2022 *** 06:30 CH/Holcim Ltd, Ergebnis 1H, Jona *** 06:45 CH/CS Group, Ergebnis 2Q, Zürich 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 2Q, Stavanger *** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG (ehemals Daimler AG), Ergebnis 2Q (08:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren; 09:10 Presse-Telefonkonferenz), Stuttgart *** 07:00 DE/BASF SE, ausführliches Ergebnis 2Q (08:00 Presse- Telefonkonferenz; 10:00 Analysten-Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 2Q (08:00 Presse- Telefonkonferenz, 13:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Frankfurt *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 2Q, Frankfurt *** 07:00 DE/Software AG, Ergebnis 2Q, Darmstadt 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 2Q, Mailand *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Ergebnis 2Q *** 07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 1H, Paris 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 2Q, Den Haag *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator August *** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 2Q (15:00 Analysten-Telefonkonferenz) *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 2Q (09:30 Telefonkonferenz), München *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Juni *** 08:00 GB/GSK plc (ehemals Glaxosmithkline), Ergebnis 2Q, London *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Ergebnis 1H, Windsor *** 08:00 GB/Rio Tinto plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Ergebnis 1H, London 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1H, London *** 08:40 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1H, Bilbao *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juli *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juni *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd Euro 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 2Q, New York 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:00 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q, Bellevue 13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 2Q, Pittsburgh/Northfield *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q, Chicago 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:45 NL/Airbus Group, Ergebnis 2Q, Amsterdam 17:45 NL/Universal Music Group NV (UMG), Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1H, Paris 17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1H, Paris 18:00 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1H, Courbevoie *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington *** 22:03 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q, San Diego *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 2Q, Venlo *** 22:05 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 2Q, Menlo Park *** 22:14 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q, Dearborn *** - DE/Hochtief AG, Ergebnis 2Q, Essen D O N N E R S T A G, 28. Juli 2022 *** 01:40 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 2Q *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 2Q, Madrid *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Ergebnis 2Q (10:00 Presse- Telefonkonferenz; 14:00 Analysten-Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 2Q, München *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 2Q, München *** 07:00 DE/Kion Group AG, Ergebnis 2Q, Frankfurt 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, ausführliches Ergebnis 2Q 07:00 DE/Takkt AG, Ergebnis 2Q, Stuttgart *** 07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Wien *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 2Q, Luxemburg 07:00 FR/Safran SA, Ergebnis 1H, Paris 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 2Q, Genf *** 07:10 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 2Q, Leuwen *** 07:15 CH/Nestle SA, Ergebnis 1H, Vevey *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1H, Paris *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 1H, Wolfsburg *** 07:30 DE/Traton SE, Ergebnis 1H, München *** 07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 2Q, Ratingen *** 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1H, Herzogenrath *** 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 2Q 07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1H, Unterschleißheim *** 07:30 FR/Schneider Electric SA, Ergebnis 1H, Rueil-Malmaison *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 2Q, Paris 07:30 FR/EDF, Ergebnis 1H, Paris 07:30 FR/Accor SA, Ergebnis 1H, Evry 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1H, Paris *** 07:40 ES/Telefonica SA, Ergebnis 2Q, Madrid 07:55 ES/Repsol SA, Ergebnis 2Q, Madrid 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 1H, Garbsen 08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 2Q, Augsburg *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1H, Wien *** 08:00 NL/Stellantis NV, Ergebnis 1H, Amsterdam *** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 2Q, London *** 08:00 GB/Diageo plc, Jahresergebnis, London *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1Q, London *** 08:00 GB/Relx plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 1H, London *** 08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 2Q, Courbevoie 08:35 DE/PSI Software AG, Ergebnis 1H, Berlin 10:00 DE/Vantage Towers AG, Online-HV *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Juli *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Juli *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juli 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juli *** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, telefonische Halbjahres-PK 11:00 DE/Munich Re, Vorstellung des Naturkatastrophenberichts 1H, München *** 12:00 DE/Linde plc, Ergebnis 2Q (15:00 Telefonkonferenz) *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 2Q *** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q, Whitehouse Station *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 2Q, New York *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Juli (vorläufig) *** 14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 2Q, Purchase *** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 17:45 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1H, Paris *** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H, Rom *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H, Clichy *** 18:00 FR/Vivendi SE, Ergebnis 1H, Paris 18:00 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Ergebnis 1H, Paris *** 22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q, Seattle *** 22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q, Santa Clara *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q, Cupertino *** - DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg Juli *** - DE/Stellenindex BA-X Juli F R E I T A G, 29. Juli 2022 *** 01:50 JP/Industrieproduktion Juni 06:20 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 2Q, London *** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 2Q, München *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Ergebnis 1H (10:00 Halbjahres-PK) *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1H, Zürich *** 07:00 ES/BBVA, Ergebnis 2Q, Bilbao *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 2Q, Paris 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Ergebnis 1H, Charenton-le-Pont 07:00 FR/Renault SA, Ergebnis 1H, Boulogne-Billancourt 07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 2Q, Schloss Premstätten 07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 2Q, Eindhoven 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 2Q, Paris 07:30 DE/Koenig & Bauer AG, Ergebnis 1H, Würzburg *** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q *** 07:30 FR/Privater Verbrauch Juni *** 07:30 FR/Vinci SA, Ergebnis 1H, Paris *** 07:55 IT/Eni SpA, Ergebnis 2Q, Rom

July 22, 2022

