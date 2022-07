Die Sektkorken knallen heute bei Standard Lithium. Immerhin steht für die Aktie ein Plus von rund fünf Prozent auf der Anzeigetafel. Ein Platz unter den Tagesbesten ist damit schon jetzt gesichert. Ist der Weg nach oben dadurch nun frei oder woraus sollten Anleger jetzt besonders achten?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund sieben Prozent. Bei 6,09 USD liegt der Hochpunkt. Für die Bullen heißt es nun also Daumen drücken.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen durch den 200er-Durchschnittskurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...