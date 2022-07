DGAP-Ad-hoc: Enapter AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Enapter AG passt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 an.



22.07.2022 / 18:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung von Insider-Informationen gemäß Artikel 17 MAR Enapter AG passt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 an

Berlin (22. Juli 2022) - Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) passt ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 an. Grund hierfür sind Qualitätsprobleme bei Zuliefererbauteilen einzelner Komponenten zum Bau des AEM-Elektrolyseurs. Infolgedessen kommt es beim Produktionsstart des neuen AEM-Elektrolyseur 4.0 zu Verzögerungen. Der Produktionsbeginn verschiebt sich dadurch auf voraussichtlich September 2022. Auf Basis der aktuellen Planungen erwartet Enapter für das Gesamtjahr 2022 nunmehr in etwa im Vergleich zum Vorjahr eine Verdoppelung der Umsatzerlöse auf rund 15,6 Mio. Euro (2021: 8,4 Mio. Euro). Bislang war eine Steigerung der Umsätze auf 44,7 Mio. Euro prognostiziert worden. EBITDA und EBIT werden bei rund -10,5 Mio. Euro (Vorjahr: -7,6 Mio. Euro) bzw. -12,5 Mio. Euro (Vorjahr: -8,6 Mio. Euro) erwartet. Das Unternehmen geht davon aus, die Engpässe bis Ende August 2022 für die entsprechenden Teile geschlossen zu haben. Zusätzliche Informationen Über Enapter Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren - sogenannte Elektrolyseure - herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anion Exchange Membrane (AEM) Technologie ermöglicht die Massenproduktion von kostengünstigen Plug&Play-Elektrolyseuren für grünen Wasserstoff in jedem Maßstab. Die modularen Systeme werden bereits heute in 49 Ländern unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Die Enapter AG ist gelistet im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg, WKN: A255G0 Weiterführende Informationen: Website: https://www.enapter.com

Twitter: https://twitter.com/Enapter

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/enapter

Facebook: https://www.facebook.com/enapterenergystorage Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse: Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de 22.07.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de