Teamviewer sorgte in dieser Woche für einen Paukenschlag. Denn im Vergleich zur Vorwoche errechnet sich ein Plus von 4,69 Prozent. An vier der fünf Sitzungen feierte die Aktie Kursgewinne. Den höchsten Tagesgewinn verzeichnete Teamviewer dabei am Mittwoch mit einem Plus von 2,72 Prozent. Schaltet Teamviewer dadurch in den Hausse-Modus?

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund zehn Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. ...

