Eine Engelsgeduld brauchen momentan die Anteilseigner von Build Your Dreams. Schließlich liegen die Kurse 5,22 Prozent tiefer als noch vor einer Woche. Der Titel schloss drei der fünf Sitzungen mit Verlusten. Dabei erwischte es Build Your Dreams am Freitag mit einem Minus von 2,93 Prozent besonders arg. Geben die Bären nun dauerhaft die Richtung vor oder erholen sich die Bullen von diesem Schock?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Dieser Abverkauf verschlechtert die mittelfristige Technik deutlich. Ein charttechnisch relevanter Bereich kommt nämlich immer näher. Nur noch rund neun Prozent entfernt ist schließlich das 4-Wochen-Tief. Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...