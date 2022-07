Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse ist am Freitag etwas schwächer aus dem Handel gegangen, der ATX schloss mit einem Minus von 0,3%, was auf Wochensicht gesehen einen Zuwachs von 2,0% bedeutete, am Nachmittag hatten enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA die Anlegerstimmung etwas getrübt. Bereits am Vormittag wurden die Einkaufsmanagerindices in Europa unter den Erwartungen gemeldet, wovon sich die Märkte aber relativ rasch erholen konnten. Ansonsten blieb die Meldungslage zu den einzelnen Unternehmen wieder einmal sehr dünn, es gab so gut wie keine signifikanten Meldungen, auch von Analystenseite gab es keine neuen Mitteilungen. Die im Index schwergewichteten Banken zeigten eine unterschiedliche Tendenz, die Bawag konnte um ...

