Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3167 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/77 geht es ein wenig um ein Sondersetup, die Nachrichten des Tages werden von meiner smarten Kollegin Petra gesprochen. Diese sind: Knaus Tabbert, Addiko, Pierer Mobility, Verbund, Erste Group, RBI. Zum Schluss habe ich ein Dividenden-Thema angesprochen, das besonders für Österreich gilt. Wenn man sich zB die letzten 15 Jahre ansieht (also die Phase nach dem ATX High), so ist rund die Hälfte der Aktien auch Total Return im Minus. Trotzdem wurden fette Dividenden bezahlt, die jedes Mal die ...

