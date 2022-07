Standard Lithium katapultiert sich heute regelrecht aus dem Sattel. Denn die Aktie weist auf der Kurstafel ein kräftiges Plus von rund vier Prozent aus. Ein Ansteilsschein kostet nun schon 5,18 USD. Startet jetzt also die nächste Aufwärtsbewegung oder wie geht es weiter?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Schließlich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund achtzehn Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieses Hoch verläuft bei 6,09 USD. In den nächsten Tagen dürfte es also zur Sache gehen.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...