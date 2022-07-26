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Rallye kommt ins Laufen: Hot Stock Clear Sky Lithium
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WKN: A1401Z ISIN: IE00BYTBXV33 Ticker-Symbol: RY4C 
Xetra
26.07.22
09:16 Uhr
12,635 Euro
-0,280
-2,17 %
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
ISEQ-20
EURONEXT-100
1-Jahres-Chart
RYANAIR HOLDINGS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RYANAIR HOLDINGS PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
12,74512,81509:33
12,74512,80509:33
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ATOSS SOFTWARE
ATOSS SOFTWARE AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ATOSS SOFTWARE AG145,20-1,89 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV20,560+2,29 %
RYANAIR HOLDINGS PLC12,635-2,17 %
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