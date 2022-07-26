BERENBERG SENKT BASIC FIT AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 33 (43) EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 20,00 (19,50) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT SINCH AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 30 (100) SEKBOFA SENKT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 21 (30) EUR - 'NEUTRAL'BOFA HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 18 (17) EUR - 'BUY'BOFA SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 147 (148) PENCE - 'NEUTRAL'CITIGROUP STARTET FL ENTERTAINMENT MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 11,50 EURCITIGROUP HEBT ZIEL FÜR JULIUS BÄR AUF 64 (59) CHF - 'BUY'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR ALSTOM AUF 37 (47) EUR - 'OUTPERFORM'DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR JULIUS BÄR AUF 62 (61) CHF - 'BUY'DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 15,50 (15,30) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ROCHE AUF 444 (445) CHF - 'CONVICTION BUY LIST'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 19,20 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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