Alphabet und Microsoft veröffentlichen heute ihre Zahlen. Der S&P 500 versucht sich am Dienstag über dem Hoch vom 28. Juni zu halten, das am vergangenen Mittwoch per Tagesschlusskurs durchbrochen wurde. Die kurzfristige Unterstützung wird zum vierten Mal in vier Handelstagen getestet. Die Gewinnwarnung von Walmart, die am gestrigen Abend nach der US-Sitzung herausgegeben wurde, beunruhigt die Anleger. Die ...

