Nachlese Podcast Montag Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3167 , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - ich habe ein Dividenden-Thema angesprochen, das besonders für Österreich gilt. Wenn man sich zB die letzten 15 Jahre ansieht (also die Phase nach dem ATX High), so ist rund die Hälfte der Aktien auch Total Return im Minus. Trotzdem wurden fette Dividenden bezahlt, die jedes Mal die brutale KESt von 27,5 Prozent auslösten. Mir persönlich ist ein steigender Aktienkurs wichtiger als hohe Ausschüttungen, denn man müsste ja mit dem Geld was anzufangen wissen in der Firrma. Zinseszins gab es zuletzt kaum, ausser man ist wieder in die Aktie gegangen. Und: Larissa Kravitz streicht eine andere Dividenden-Facette ...

