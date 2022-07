Verbund und OMV haben den weiteren Ausbau der Flächen-Photovoltaikanlage auf dem OMV Areal im niederösterreichischen Schönkirchen in Betrieb genommen. Das Projekt wird zu gleichen Teilen von OMV und Verbund getragen. Auf einer OMV eigenen Deponiefläche von 13,3 Hektar (133.200 m²) in Schönkirchen/Niederösterreich geht nun eine Flächen-Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von 15,32 MWp in Betrieb.Verbund ( Akt. Indikation: 108,10 /108,20, 0,70%) Das australische Robotikunternehmen Fastbrick Robotics Limited (FBR) hat ein Gebäude im australischen Wellard unter Verwendung des Konstruktionsroboters Hadrian X® und Porotherm-Ziegeln von Wienerberger errichtet. FBR und Wienerberger sind 2018 eine Partnerschaft eingegangen. Den Angaben ...

