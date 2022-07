Walmart-Aktionäre waren heute echtes Bärenfutter. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Minux von rund neun Prozent auf. Damit verbilligen sich die Anteilsscheine auf nur noch 120,73 USD. Geben die Bären nun dauerhaft die Richtung vor oder erholen sich die Bullen von diesem Schock?

Kursverlauf von Walmart der letzten drei Monate.

Die Perspektive für die nächsten Wochen hat sich dadurch verschlechtert. Denn dadurch kommt die nächste wichtige Haltezone immer näher. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur noch rund 0,7 Prozent. Dieser Wendepunkt liegt bei 119,90 USD. In den nächsten Sitzungen fällt also die Entscheidung.

Mutige Anleger, die von Walmart begeistert sind, können heute zugreifen.

