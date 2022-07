Joma Industrial Source verfügt durch ihre unmittelbare und mittelbare Beteiligung über mehr als 90 Prozent der Aktien an der Petro Welt Technologies AG und hat heute den Vorstand über die Absicht informiert, ein Verlangen auf Gesellschafterausschluss stellen. Das Verlange gestellt, sofern die außerordentliche Hauptversammlung der Petro Welt am 16. August 2022 den Verkauf der Beteiligungsgesellschaften in Russland rechtswirksam beschließt, dieser Beschluss bindend ist und keiner Anfechtung oder gerichtlichen Überprüfung unterliegt oder eine solche Anfechtung oder gerichtliche Überprüfung zugunsten der Gesellschaft zurückgenommen, zurückgewiesen oder entschieden wurde, und der Verkauf der Beteiligungsgesellschaften in Russland ...

